Canicule : la Drôme et l'Ardèche en vigilance rouge

Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu annonce ce lundi 21 août que quatre départements vont passer de la vigilance orange à la vigilance rouge face à la canicule. Sont concernés la Drôme et l'Ardèche, mais aussi le Rhône et la Haute-Loire, "compte tenu de la persistance de la vague de chaleur et des températures" précise le ministre. Le bulletin de ce lundi 16 heures de Météo France devrait confirmer cette annonce.

