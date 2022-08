La vigilance à la canicule s'étend. Elle concerne désormais 40 départements du sud et de l'ouest de la France, 18 départements sont en niveau orange dont la Loire-Atlantique et la Vendée.

Canicule : La Loire-Atlantique et la Vendée passent en vigilance orange

18 départements viennent d'être placés en vigilance orange par Météo France, dont la Loire-Atlantique et la Vendée.

Dans son dernier bulletin, Météo France a ajouté la Loire-Atlantique à la liste des départements en vigilance orange canicule. Il y en a désormais 18 dans le sud et l'ouest de la France. Toute la façade ouest du pays est désormais en vigilance.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Météo France explique que cet épisode de canicule va durer plus longtemps que ceux de juin et juillet, mais sera moins intense. Sur les départements en vigilance orange, les températures maximales pourront atteindre 36 et 38 degrés. Elles atteindront 34 à 37°C dans les Pays de la Loire.

Les températures devraient commencer à baisser par l'ouest dimanche prochain à l'approche des orages.