Canicule : la préfecture de Dordogne préconise le report des événements culturels et sportifs

Face à la vague de chaleur de cette fin de semaine, la préfecture de la Dordogne active le plan canicule. Le département est placé en vigilance orange depuis ce mercredi 15 juin 2022. On attend des pics à 36 degrés ce jeudi par endroits et jusqu'à 40 degrés ce vendredi.

Plan canicule activé

La préfecture de Dordogne a déclenché une série de mesures. Elle préconise le report des évènements festifs et sportifs tout le week-end, surtout ceux organisés pendant les heures les plus chaudes en journée.

L’ensemble des établissements de santé et notamment des établissements accueillant des personnes âgées et des personnes en situation de handicap sont contactés et sensibilisés par la préfecture. Les maires, les services et les associations agréées de sécurité civile aussi. Les maraudes des associations sont aussi renforcées.