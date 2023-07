Canicule : la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance jaune à partir de dimanche selon Météo France

32°C à Bourg-Saint-Maurice, 33°C à Cluses et Annecy, 34°C à Chambéry et jusqu'à 35°C à Seyssel... Le thermomètre va s'affoler ce dimanche 9 juillet dans nos Pays de Savoie. À tel point que Météo France a placé la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance jaune canicule.

ⓘ Publicité

La Haute-Savoie déclenche le plan ORSEC

Face à cette situation, la préfecture de Haute-Savoie a annoncé ce samedi 8 juillet qu'elle déclenchait le plan ORSEC (organisation de la réponse de sécurité civile. Il permet "la mobilisation de l'ensemble des services et agences de l’État, collectivités et établissements, afin que soient mises en œuvre les mesures et actions de prévention et de prise en charge de la population, et tout particulièrement les personnes fragiles et vulnérables".

Pour obtenir des recommandations sur la conduite à tenir en cas de fortes chaleurs, vous pouvez contacter le numéro vert 0800 06 66 66. En cas d'urgence, n'hésitez pas à composer le 15.