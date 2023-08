Canicule : la température nocturne bat son record pour un mois d'août en Franche-Comté

Il n'a jamais fait aussi chaud la nuit en août en Franche-Comté! Le record mensuel de température nocturne a été battu ce samedi 19 août 2023 à Arbois (Jura) avec 24.8°C relevés. Le précédent record datait d'août 2016 avec 24.1°C sur la même station, selon Météo France . Ce record tombe en pleine période de canicule, alors que toute la Franche-Comté est placée en vigilance orange .

Pas de record battu en journée

En revanche, le thermomètre n'a pas battu de record en journée. Le record absolu date de 2003 avec 41,5 degrés à l'ombre relevés à Bucey-les-Gy (Haute-Saône) le 08 août 2003, puis à Arc-et-Senans (Doubs) le 13 août 2003.

La Franche-Comté a connu aussi une canicule forte en juillet 2019, selon Ilyes Ghouil du site Météo Franc-Comtoise . Il rappelle qu'il a fait plus chaud en 2019 qu'en 2003 dans certains secteurs, avec par exemple 41 °C enregistrés à Combeaufontaine ou 40,5 °C à Vesoul (Haute-Saône).

Une canicule intense et tardive

Cette canicule de 2023 est déjà historique par son intensité et surtout par son côté tardif sur le calendrier : elle doit durer a priori jusqu'au 25 août, ce qui n'est jamais arrivé en Franche-Comté. Les précédentes canicules de mois d'août datent de 2009 et 2012 et elles ont duré jusqu'au 22 août au plus tard en 2009 et 2012.