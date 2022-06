Canicule : la Vendée passe en vigilance rouge

C'est la Première ministre, Elisabeth Borne, qui l'a elle-même annoncé ce jeudi en début d'après-midi. 12 départements passent en vigilance rouge canicule dont la Vendée mais aussi ses voisins de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres.

À partir de vendredi 14 heures

La Vendée, comme la Loire-Atlantique, était déjà en vigilance orange. En raison de l'intensification de la vague de chaleur, la Vendée franchit un échelon supplémentaire et passera en rouge ce vendredi 17 juin à partir de 14 heures. C'est la journée de samedi qui sera la plus difficile puisque les températures minimales resteront élevées.

Les températures commenceront à redescendre dimanche avec un risque d'orages.

Un numéro vert "Canicule info service" est mis en place par le gouvernement, gratuit entre 9h et 19h depuis un poste fixe, afin d'obtenir des conseils sur les gestes à adopter.

S'ajoute à cela un "risque sévère de feux de végétation"

En parallèle, il y a un "risque sévère de feux de végétation" dans le département. Depuis ce lundi 13 juin, les pompiers sont intervenus à sept reprises, notamment pour des feux de récoltes. Le Sdis, le service départemental d'incendie et de secours, est en alerte et il lance un appel à la vigilance. Attention, notamment, à ne pas jeter de mégot de cigarette au bord des routes, ne pas faire de travaux qui risquent de provoquer des étincelles à l'extérieur et éviter de stocker des combustibles près des habitations, comme du fuel et du bois.

Depuis le 13 juin, les pompiers sont intervenis pour sept feux de végétation en Vendée. - Sdis 85

Des recommandations particulières pour les agriculteurs

Des recommandations particulières sont aussi données aux agriculteurs qui commencent à moissonner. Ils doivent prévoir de l'eau en quantité suffisante pour éteindre un début d'incendie, d'avoir aussi à portée de main un extincteur et un téléphone portable pour pouvoir appeler les pompiers et, dans la mesure du possible, de couper les végétaux en fin de journée.