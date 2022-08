Canicule : la vigilance orange dans 26 départements est prolongée jusqu'à vendredi après-midi

Dans son dernier bulletin publié ce jeudi après-midi, Météo France a maintenu en vigilance orange canicule 26 départements. Les fortes températures persistent ce jeudi avant de redescendre dans le courant de la journée de vendredi. C'est la troisième vague de chaleur qu'affronte la France depuis le début de l'année.

La liste des départements en vigilance orange

Ain

Ardèche

Corrèze

Côte-d'Or

Drôme

Doubs

Gard

Haute-Garonne

Isère

Jura

Loire

Haute-Loire

Lot

Lot-et-Garonne

Puy-de-Dôme

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Rhône

Haute-Saône

Saône et Loire

Savoie

Haute-Savoie

Tarn

Tarn-et-Garonne

Vaucluse

Territoire de Belfort

Une nuit qui s'annonce encore chaude

Le pic de chaleur a touché l'ensemble de l'hexagone mercredi avec des températures d'au moins 35 degrés sur les trois quarts du pays. Les températures ont continué à monter dans la soirée jusqu'à atteindre de hauts niveaux par endroits dans la nuit. Elles ont notamment dépassé de 9 degrés la normale à Tours, où il a fait 24°C dans la nuit, a indiqué Météo France. À Poitiers, il a fait 23°C pendant la nuit, huit degrés de plus que la normale. À Lyon et Saint-Etienne, les températures étaient sept degrés au-dessus de la normale avec 26°C et 23°C.

Ce jeudi, la chaleur se poursuivait du Sud-Ouest à l'Est avec des températures qui dépassent souvent les 35°C. À 16h, Météo France a ainsi relevé 39°C à Lyon, 37°C à Clermont-Ferrand, à Nancy et à Strasbourg ou encore 36°C à Dijon et Toulouse.

Baisse des températures à partir de vendredi

Dans la nuit de jeudi et jusque dans la matinée, des averses orageuses vont circuler du Poitou, du nord du Massif central et de la Bourgogne à l'Ile-France, la Champagne-Ardenne et la Lorraine. L'activité sera localement forte sur le Centre et le nord-est, accompagnée d'un risque de grêle et de rafales. Au cours de la matinée, cette zone instable se décalera vers le nord-est. Les ondées deviendront temporairement éparses, avant de reprendre localement un caractère orageux l'après-midi de l'Alsace à la Franche-Comté.

La nuit sera encore très chaude sur les départements en vigilance, avec des minimales comprises entre 20°C et 23°C en plaine, les très fortes chaleurs (maximales supérieures à 35°C) vont baisser sur un grand quart sud-est du pays vendredi, du pourtour méditerranéen à la vallée du Rhône, et aux vallées alpines : des pointes à 36/38°C, localement 39°C y sont encore possibles. Ailleurs, les maximales sont en baisse, comprises entre 30°C et 33°C du Sud-Ouest au Nord-Est. Elles sont inférieures à 30°C sur une petite moitié nord-ouest du pays.