Canicule : la vigilance orange en Drôme Ardèche ce samedi ?

Dix-neuf départements seront ce vendredi en vigilance orange à la canicule à partir de midi. Alors que les voisins de la Haute-Loire, la Loire et l'Isère sont touchés depuis jeudi, la Drôme et l'Ardèche ne sont toujours pas concernés. "C'est parce que les nuits ont été suffisamment fraîches, et encore celle de vendredi à samedi. Elles permettent ce qu'on appelle la rémission nocturne, c'est à dire que la chaleur accumulée par nos organismes la journée sera encore évacuée" explique à France Bleu Drôme Ardèche Christian David, de Météo France.

Mais la situation changera dans la nuit de samedi à dimanche : "on sera au-dessus des 20° dans la vallée du Rhône, et globalement partout mis à part peut-être la plaine de Romans et les vallées de la Drôme et de la rivière Ardèche" poursuit Christian David. De là à imaginer un passage en vigilance orange dans nos départements samedi après-midi ? "La question est à l'étude" risque seulement le prévisionniste.

Un pic de chaleur en Drôme et en Ardèche est attendu dimanche après-midi. Dans plusieurs communes d'Ardèche méridionale la barre des 40° sera franchie. Sont annoncés des thermomètres affichant 38° à Valence, à Montélimar, à Albon ou encore au Cheylard. En altitude, il devrait faire dimanche jusqu'à 34° à la Chapelle-en-Vercors, et 33° à Saint-Agrève.