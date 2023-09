Canicule : la vigilance orange maintenue samedi dans quatorze départements

Quatorze départements de l'Île-de-France et du Centre-Val-de-Loire sont maintenus en vigilance orange canicule samedi : Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Indre-et-Loire, Cher, Eure-et-Loir, Indre, Loiret et Loir-et-Cher. Dans ces deux régions, le thermomètre devrait grimper encore plus haut que les nuits précédentes. Trente-six autres départements, majoritairement dans la moitié nord du pays, sont en vigilance jaune.

ⓘ Publicité

"C'est la première fois qu'une vigilance orange canicule est déclenchée au-delà de la période estivale, depuis la mise en place de la vigilance pour ce phénomène en 2004", a précisé Météo-France. Cet épisode survient à l'issue du quatrième été le plus chaud jamais mesuré en France, et le plus chaud au niveau mondial. Selon les climatologues, le réchauffement climatique d'origine humaine rend les canicules plus fréquentes et plus sévères, mais aussi plus précoces et plus tardives.

Ce vendredi après-midi, les températures, en légère hausse par rapport à la veille, ont atteint 33 à 35 degrés en Île-de-France et jusqu'à 36-37 degrés en région Centre-Val-de-Loire.

Nouvelle hausse des températures samedi

Météo France prévoit une nouvelle augmentation des températures pour samedi matin, les minimales seront comprises entre 18 et 20 degrés, et pourront dépasser les 22 degrés à Paris.

Les températures maximales seront, elles, stationnaires ou parfois encore en très légère hausse. Même scénario pour dimanche. Il faudra attendre lundi pour constater une baisse significative.

Fortes chaleurs : à quoi faut-il s'attendre vendredi 8 et samedi 9 septembre ? © Visactu

Pollution et chaleur pour le match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby

29 degrés (32 ressentis) sont prévus au coup d'envoi de France - Nouvelle-Zélande ce vendredi soir à 21H15 , au stade de France en banlieue parisienne. En conséquence, World Rugby a décidé d'imposer des "pauses fraîcheur" durant chacune des deux périodes de la rencontre. Ce dispositif avait déjà été mis en place au Japon en 2019, lors du précédent Mondial.

Ces fortes chaleurs et l'ensoleillement génèrent également de la pollution à l'ozone qui peut être à l'origine de problèmes respiratoires et de crises d'asthme. Plusieurs préfectures - à Paris, dans les Hauts-de-France, en Bretagne ou en Occitanie - ont ainsi réduit la vitesse de circulation et interdit des brûlages à l'air libre, sans déclencher la circulation différenciée. La transformation d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils sous l'effet d'un fort ensoleillement, de températures élevées et d'un vent faible empêchent en effet la dispersion des gaz d'échappement des voitures et camions.

De nouveaux records battus jeudi

Des records mensuels de températures maximales sous abri ont déjà été observés jeudi, notamment à Blois (Loir-et-Cher) où il a fait 35,5 degrés, à Amboise (Indre-et-Loire) avec 35 degrés ou encore à Châteaudun (Eure-et-Loir) avec 35,1 degrés.