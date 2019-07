Vigilance orange canicule : la ville de Nancy active sa cellule d'appel aux personnes fragiles

Nancy, France

Des températures supérieures à 30 degrés sont attendues ces prochains jours en Lorraine. Trois jours successifs de fortes chaleurs jour et nuit. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a activé ce mardi 23 juillet le niveau 3 du Plan Canicule, après que le département soit passé en vigilance orange canicule.

La Ville de Nancy annonce qu'elle activera ce mercredi matin le 24 juillet et vendredi matin le 26 juillet sa cellule d'appel aux personnes fragiles inscrites sur "le registre climatique communal". Sont concernées "les personnes isolées âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile, les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant à leur domicile et les personnages adultes handicapées".

Il est possible de s'y inscrire par téléphone au 03 83 39 03 48 , en ligne en téléchargeant le formulaire d'inscription https://www.nancy.fr/utile/social-et-solidarites/le-plan-d-alerte-et-d-urgence-canicule, ou encore à l'accueil des mairies de quartier et à l'accueil du CCAS, le Centre Communal d'Action Sociale.