Canicule : la Ville de Nîmes active son plan communal de sauvegarde

Dès ce vendredi après-midi, l'équipe canicule du CCAS de Nîmes composée de sept étudiants va assurer une veille téléphonique plus soutenue auprès des 737 personnes enregistrées sur le registre des personnes vulnérables. Des visites à domicile sont prévues pour les plus fragiles. La Ville va également assure une distribution d'eau au domicile de chaque résident des deux résidence autonomie "La Montagnette" et "Enclos-Rey". Toute sortie inutile est à éviter.



Des zones refuges dans les centres aérés

Dans les 12 centres aérés de la Ville où 730 enfants sont pris en charge (dont 300 de moins de 6 ans), des zones refuges avec un espace climatisé sont disponibles dans chaque établissement pour permettre aux enfants de profiter régulièrement de moments de fraîcheur. Quatre crèches sont ouvertes avec 120 enfants pris en charge cet après-midi. Elles sont toutes climatisées. La crèche Eugénie Coton est fermée et les enfants seront redéployés

La Croix-Rouge mobilisée pour le concert de Ben Harper

Dans les arènes, plus de 7000 personnes sont attendues ce vendredi soir pour le concert de Ben Harper. Le public sera exceptionnellement autorisé à rentrer avec ses propres bouteilles d'eau (de moins de 50 cl et sans bouchon). Deux agents de la Croix-Rouge et deux pompiers seront présents à partir de 18h sur le parvis des arènes à l'entrée du concert en cas de besoin.

Cette période de forte chaleur doit durer au moins jusqu'à lundi.