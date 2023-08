Canicule : la ville de Saint-Étienne ouvre ses médiathèques climatisées et rallonge l'accès aux parcs

La Loire est placée en vigilance rouge depuis ce mercredi midi, en raison des risques liés à la canicule. De quoi inciter la ville de Saint-Étienne à prendre des mesures complémentaires pour offrir des possibilités de rafraîchissement aux habitants.

La municipalité annonce donc un accès libre et gratuit aux médiathèques municipales de Tarentaize et de Tréfilerie, équipées de climatisation. Elles étaient initialement fermées pour cause de vacances estivales, seront exceptionnellement ouvertes demain, jeudi 24 août et vendredi 25 août de 14 heures à 18 heures.

Quels sont les parcs ouverts ?

Autre mesure : les 720 hectares de parcs, squares et jardins resteront ouverts y compris en soirée. Les horaires de fonctionnement des sept brumisateurs sont élargis. Ils seront en service de 9 heures à 23 heures aux emplacements suivants : place Aristide Briand, square du père Marey, square Joseph et Jean Bernard, place Anatole France, place Villeboeuf, square Violette Maurice, Le Bréat à Saint-Victor-sur-Loire. Il y a également un îlot de fraîcheur temporaire place Chavanelle.

Toutes ces mesures s'ajoutent à celles déjà prises dans le cadre du plan canicule, notamment l'accès aux salles climatisées des cinq ehpad municipaux, pour le public qui en ressentirait le besoin. Les établissements sont les suivants : Balaÿ, Buisson, Croix-de-l'Orme, les Cèdres et Bel Horizon.