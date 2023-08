Canicule : le bonheur est dans la Manche

40°, 42°... Les habitants de la moitié sud de la France se préparent à vivre des jours et des nuits difficiles cette semaine en raison de chaleurs exceptionnelles annoncées à la météo. Leur vie va se résumer à passer la journée à l'abri derrière des volets fermés où à se réfugier autour d'un climatiseur. Mais il existe encore et toujours un coin de France qui résiste à la canicule : la Manche, et encore plus, le Cotentin.

Des touristes réfugiés climatiques

Si le thermomètre devrait frôler les 30° dans le sud Manche autour du Mont Saint-Michel dans la semaine, il ne dépassera pas les 26° dans le Nord du département. En tant normal, les touristes pourraient trouver ça un peu frais mais en ce moment, ils ne se plaignent pas, bien au contraire.

"Dans le Sud de la France, il fait 35°", souffle un camping-cariste, croisé sur le parking de la Cité de la Mer, au coeur de Cherbourg. "Ici on respire, on est bien", ajoute-t-il. Et sa voisine de confirmer : "on arrive à un âge où on ne supporte plus les fortes chaleurs!" Cette touriste est ce que l'on peut appeler une "réfugiée climatique", en provenance directe du sud qu'elle a fui pour viser la fraîcheur dans le Cotentin. Et pour rien au monde elle ne compte écourter son séjour dans la Manche pour rentrer dans la fournaise.

"On peut rester sur la plage même en plein soleil"

Un peu plus loin, entouré de ses enfants, ce père de famille flâne sur les quais de Cherbourg. "Ici entre 20° et 25°, on peut sortir, se promener, visiter alors qu'avec 40° on n'a plus envie de rien faire, on survit. Et puis avec l'eau de la mer autour de 18-19°, on entre dedans sans problème pour se baigner. En plus on peut rester sur la plage même en plein soleil sans souffrir. C'est vraiment idéal! On mesure notre chance d'être ici et d'échapper à la canicule".

Dans ces conditions, et malgré des nuages assez présents cet été dans la Manche, et qui ont tendance à agacer les locaux en quête d'un bel été, les touristes eux, mesurent leur chance et ne changeraient de destination pour rien au monde.