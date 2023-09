Canicule : le Cher ressemble à une fournaise, c'est là qu'il a fait le plus chaud en France !

L'Indre et le Cher ressemblent à une véritable fournaise depuis le début de la semaine. Fuir la chaleur, trouver un point d'ombre ou de fraîcheur est une mission pour tous les habitants du Berry. Ce n'est pas une fierté mais c'est dans le Berry que le thermomètre est monté le plus haut ce mardi. Il a fait 37,3 degrés à Saint-Florent-sur-Cher, plus que partout ailleurs en France. Et dans les 15 températures les plus fortes enregistrées la même journée, neuf sont dans le Berry, selon les relevés de Météo France.

36.8 degrés à Sancoins

36.6 à Dun-sur-Auron

36.5 à Châteaumeillant

36.4 à Saint-Martin-d'Auxigny

36.3 au Blanc

36.3 à Orval

36.1 à Léré

Ce n'est pas tout car plusieurs villes ont battu des records de chaleur depuis le début de semaine. Lundi 4, il a fait 38,9 degrés au Blanc, c'est un record de plus de 60 ans c'est donc plus que l'ancien record établi en 1961.