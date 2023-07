Canicule : le département des Alpes-Maritimes va passer en vigilance jaune

Les températures ne descendront pas en dessous des 24 degrés durant plus de trois nuits et pourraient monter jusqu'à près de 40 degrés de ressenti. Le département des Alpes-Maritimes et celui du Var se préparent à affronter une première vague de chaleur de l'été.

"Un dôme de chaleur se met en place à hauteur de la région SUD." Météo France

La vague de chaleur s'installera dans le week-end, mais devrait perdurer dans les prochains jours, au moins jusqu'à mardi, qui sera la journée la plus chaude de la semaine avec près de 40 degrés sous le soleil en température ressentie.

Météo France rappelle les bons réflexes

Boire de l’eau régulièrement et rester au frais

Éviter les efforts aux heures les plus chaudes de la journée

Ne pas boire d'alcool

Appeler le 15 ou le 18 en cas de malaise