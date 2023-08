Canicule : le gouvernement active le numéro vert Canicule info service ce vendredi

La plateforme nationale Canicule info service, régulièrement réactivée lors des épisodes de fortes chaleurs ces dernières années, sera joignable dès ce vendredi au 0800 06 66 66, entre 9 heures et 19 heures, annonce le ministère de la Santé dans un communiqué. Sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont déjà en vigilance orange canicule ce jeudi (l'Ain, le Rhône, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire , la Savoie et la Haute-Savoie), douze nouveaux le seront à partir de ce vendredi à midi : l'Allier, le Cantal, le Puy-de-Dôme , le Doubs, le Jura, la Saône-et-Loire, la Corrèze, le Gers, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn, et le Tarn-et-Garonne.

ⓘ Publicité

Elle "permet d’obtenir des conseils pour se protéger et protéger son entourage, en particulier les plus fragiles et pour adopter les bons réflexes en cas de fortes chaleurs", rappelle le ministère. "Nous devons collectivement être extrêmement vigilants face à cet épisode de canicule, qui arrive plus tard cet été et qui s’annonce comme le plus chaud de la saison estivale", écrit également le ministre Aurélien Rousseau dans ce communiqué.

Les températures élevées commencent à se généraliser sur l'ensemble du pays et l'Hexagone pourrait connaître dans les prochains jours son épisode de chaleur le plus intense de l'été et l'un des plus tardifs jamais enregistrés , a annoncé Météo France.