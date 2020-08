Canicule : le Limousin est placé en vigilance orange pour vendredi

Météo France a placé les trois départements du Limousin en vigilance canicule orange. Les températures pourraient frôler les records de 2003 et 2019 demain vendredi, approchant probablement les 40 °C à Limoges et dans le bassin de Brive. Les services d'urgence sont mis en pré-alerte.

Au fil des heures, Météo-France confirme ses prévisions de très fortes chaleurs attendues en Limousin : la Haute-Vienne, la Corrèze et la Creuse sont placées en vigilance canicule orange pour la journée de vendredi. Des températures extrêmes vont être atteintes, qui pourraient frôler ou égaliser les records de 2003 et de 2019.

Météo France a placé 45 départements en vigilance orange canicule, dont les 3 départements limousins - © Météo France

Selon Météo-France, le thermomètre pourrait côtoyer les 38 °C vendredi après-midi à Limoges, mais surtout les températures pourraient frôler les 40 °C dans le bassin de Brive. Autre phénomène qui caractérise cette situation de canicule : les températures nocturnes resteront particulièrement élevées. Ainsi, pendant plusieurs nuits, le thermomètre affichera 20 à 24 °C minimum sur la majeure partie du Limousin. Bref, vraiment pas de quoi se rafraîchir après de chaudes journées...

En parallèle de cette vigilance orange, les préfectures de la Haute-Vienne et de la Corrèze activent le niveau 3 du Plan Canicule. Ainsi, les services d'urgences et de secours sont mis en pré-alerte et l'attention aux personnes vulnérables est renforcée, notamment par l'intermédiaire des mairies et des associations sociales et caritatives.