Canicule : le Loiret placé en vigilance orange par Météo France

Orléans, France

Le département du Loiret et celui du Loir-et-Cher sont à leur tour placés par Météo France en alerte canicule, sur la carte des vigilances. Une vigilance orange qui reste en vigueur au moins jusqu'à mercredi 24 juillet, mais sans doute jusqu'à jeudi. Un nouvel épisode de canicule qui concerne donc à son tour la région Centre Val de Loire, Météo France prévoit notamment des températures qui pourraient atteindre 40 degrés, ce mardi , et même jusqu'à 42 degrés jeudi 25 juillet après-midi.

Les conseils de prudence habituels

L'Agence Régionale de Santé renouvelle ses conseils, face à cette nouvelle vague de chaleur : penser à s'hydrater, éviter de sortir aux heures les plus chaudes, et éviter toute activité physique intense. Les fortes chaleurs attendues obligent de nouveau la SNCF à adapter son plan de circulation, les trains rouleront plus lentement, avec des retards à la clef. Deux trains sont par ailleurs supprimés sur la ligne Orléans-Paris.

Des lieux rafraichis

A Orléans le musée des Beaux-Arts, identifié à Orléans comme un "lieu rafraichi", ouvrira ses portes gratuitement à partir de demain mardi, et jusqu'à jeudi.