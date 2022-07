Canicule : le Lot, le Gers et l'Aveyron à leur tour en vigilance orange, jusqu'à 40° ce week-end

Les températures sont encore élevées ce week-end dans le Sud-Ouest. D'ailleurs le Gers, le Lot et l'Aveyron viennent à leur tour d'être placés en vigilance orange canicule. Ils rejoignent la Haute-Garonne, le Tarn, et le Tarn-et-Garonne.

La canicule menace toujours le Sud-Ouest. Météo France prévoit jusqu'à 40° ce week-end; le pic de chaleur pourrait avoir lieu lundi. Conséquence de ces fortes chaleurs qui durent : on compte désormais 16 départements en vigilance orange canicule en France, plus l'Andorre. L'Aveyron, le Lot et le Gers viennent à leur tour de rejoindre ce niveau d'alerte. La Haute-Garonne, le Tarn, et le Tarn-et-Garonne sont déjà classés en orange depuis mardi.

L'épisode caniculaire devrait encore se poursuivre jusqu'à lundi compris selon Météo France.