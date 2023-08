Canicule : les records absolus de Toulouse, Albi et Montauban battus ce mercredi

Alors que le pic de chaleur de la journée n'est pas passé, on sait d'ores et déjà que le record de chaleur à Toulouse qui datait de 2003 est battu ce 23 août 2023. Le mercure a atteint 41°C à Blagnac à 16h, valeur encore provisoire ce mercredi. Records aussi pour Albi et Montauban.