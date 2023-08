Canicule : le record de chaleur pour une fin d'été battu pour la 4e journée consécutive ce jeudi

Et de 4 ! Pour la quatrième fois jour consécutive, le record de chaleur après un 15 août en France a été battu. La journée de jeudi a été la plus chaude enregistrée pour une fin d'été, avec un indicateur thermique national de 27,8 degrés, a annoncé Météo-France à l'AFP ce vendredi. Le record avait d'abord été battu lundi (26,63 degrés), de nouveau battu mardi (27,1 degrés) puis encore mercredi (27,5 degrés).

Cette mesure ne devrait pas être battue vendredi, les températures ayant amorcé leur baisse au 9e jour de la vague de chaleur exceptionnelle qui frappe la France et particulièrement une grosse moitié sud du pays, avec des températures comparables à la canicule historique de 2003.

Les températures caniculaires en baisse

Les températures caniculaires ont amorcé une nette baisse ce vendredi pour laisser place à une vague orageuse dans l'est et le sud de la France, le Grand Ouest restant épargné. Les températures "seront encore chaudes près de la Méditerranée, dans la vallée du Rhône et jusqu'aux Alpes, avec des valeurs comprises entre 34 et 38 à 39 °C", rappelle Météo-France. Le niveau maximum d'alerte canicule avait, comme annoncé, été levé ce vendredi pour les 17 départements encore en vigilance rouge et désormais rétrogradés en vigilance orange.