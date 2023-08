Canicule : quatre départements passent en vigilance rouge, 46 toujours en orange

Le Rhône et la Métropole de Lyon, la Drôme, l'Ardèche et la Haute-Loire sont placés en vigilance rouge à la canicule par Météo France à 16 heures ce lundi, indique à franceinfo l'entourage du ministre de la Transition écologique Christophe Béchu . La décision a été prise "compte tenu de la persistance de la vague de chaleur et des températures", avait indiqué le ministre un peu plus tôt.

Quarante-six départements sont donc aussi concernés par une vigilance orange : Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Maritime , Cher, Corrèze, Haute-Corse, Côte-d'Or, Dordogne, Doubs, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Indre, Isère, Jura, Landes, Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Haute-Vienne , Territoire de Belfort.