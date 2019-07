Canicule : le transport routier d'animaux interdit pendant les heures les plus chaudes

En pleine période de canicule, nous ne sommes pas les seuls à mal supporter les chaleurs intenses. Les animaux aussi se sentent moins bien. C'est pourquoi le ministre de l'Agriculture a publié un décret ce mardi interdisant le transport routier d'animaux entre 13h et 18h pendant la canicule.

Le transport d'animaux dans le cadre d'une activité économique sera interdit entre 13 heures et 18 heures pendant les canicules.

Il fait chaud. Ce mardi, Météo France a placé en vigilance orange 80 département à cause de la canicule, et les animaux aussi supportent mal ce nouvel épisode de fortes chaleurs qui risque de durer jusqu'à la fin de la semaine. C'est pourquoi le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a pris un arrêté pour interdire le transport d'animaux routier, dans le cadre d'une activité économique, entre 13h et 18h pendant "les épisodes caniculaires".

Interdit en vigilance orange

Cette interdiction est mise en place dans les départements placés en vigilance orange ou rouge par Météo France en raison d'une canicule prévue le lendemain. Le décret précise que "le transport routier d'animaux vertébrés terrestres vivants, réalisé entièrement sur le territoire national, dans le cadre d'une activité économique, avec un point de départ et un point d'arrivée en France, est interdit ledit jour de 13 heures à 18 heures".

L'interdiction de circuler se fera sur la base de la carte publiée la veille par Météo France.

Lors de la dernière canicule le ministre avait déjà interdit le transport routier d'animaux pendant quelques jours.

Des dérogations possibles

Toutefois, le transport d'animaux reste autorisé, si le véhicule est équipé de "systèmes de climatisation ou d'un double dispositif de ventilation et brumisation permettant de réguler les températures des animaux" et "si le transport concerne trois animaux ou moins ou lorsque les transports sont rendus nécessaires pour des raisons vétérinaire ou de protection animale", détaille le décret.

Un communiqué du ministère de l'Agriculture est venu compléter en expliquant que pour "les transports de longue durée, de plus de 8 heures, seuls les transports garantissant des conditions de températures inférieures à 30°C sont autorisés".

Si les animaux sont amenés vers des cabinets vétérinaires, ou "vers un autre lieu de détention ou un abattoir autorisé par le préfet pour des raisons de protection animale", alors le transport est évidemment autorisé selon l'arrêté.

"Maintenir les animaux dans des conditions supportables"

Dans son communiqué , Didier Guillaume s'adresse également au détenteurs d'animaux domestiques, d'élevage ou de compagnie et appelle à maintenir les animaux "dans des conditions climatiques supportables" et de ne pas les laisser dans des véhicules lors des périodes de canicule. Des sanctions pénales pourront être appliquées aux contrevenants.

