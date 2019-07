Canicule : des événements en plein air annulés dans le Poitou à cause des fortes chaleurs

Poitiers, France

Ce mardi était annoncé comme le jour le plus chaud de ce nouvel épisode caniculaire dans le Poitou, il a tenu ses promesses. À 16 heures aujourd'hui, selon Christine Maugey, prévisionniste à Météo France à Poitiers-Biard, c'est à Thuré qu'il a fait le plus chaud avec 40,8 degrés ce mardi. Les précédents records, c'était 40,8 degrés à Poitiers en 1947 et 40 degrés à Celles-sur-Belle en 2003. Conséquences de ces très fortes chaleurs, les autorités, collectivités locales et autres associations prennent des mesures : restrictions d'usage de l'eau, annulations d'événements etc.

Restrictions de l'usage de l'eau à destinations des particuliers

Dans les Deux-Sèvres, la préfecture a pris des mesures à destination des particuliers et des municipalités. Depuis ce mardi matin 8 heures, vous n'avez plus le droit de laver votre voiture, vos trottoirs et autres bâtiments à l'eau du robinet. Interdiction d'alimenter les fontaines et jets d'eau. Pas de remplissage de piscines. Les particuliers n'ont plus le droit d'arroser leurs jardins et les municipalités, leurs espaces verts. Même chose pour les terrains de golf, hors GREENS homologués.

Annulations d'événements en plein air

A Niort, la municipalité a décidé de fermer la structure gonflable de Niort Plage jusqu'à jeudi. Pas d'activité basket non plus sur la place de la Brèche avant la fin de l'épisode caniculaire.

Dans la Vienne, le département lui aussi préfère annuler la Caravane des sports de ce mercredi à Saulgé et de ce jeudi à la Chapelle Moulière. Il s'agit d'éviter les activités physiques en période de fortes chaleurs.

Piscines ouvertes plus tard

Comme d'autres collectivités du Poitou, la CAN (communauté d'agglomération de Niort) étend les horaires d'ouverture de ses piscines. L'heure de fermeture repoussée à 20 heures à Magné et à 19h45 au centre aquatique des Fraignes à Chauray.