Canicule : les Bouches-du-Rhône passent en alerte jaune ce vendredi

C'était une question d'heures. Après le Var, les Bouches-du-Rhône passent à leur tour en alerte vigilance jaune canicule à partir de ce vendredi midi, alors qu'une grosse vague de chaleur s'installe sur la Provence.

Des températures atteignant parfois 40 degrés dans les terres sont attendues dans le département ce week-end, avec un pic attendu dimanche et lundi. Pour ce vendredi, Météo France prévoit dans les Bouches-du-Rhône des températures maximales comprises entre 35 et 38 degrés, et 34 degrés de Marseille à La Ciotat.

Les températures minimales annoncées pour la nuit suivante sont comprises entre 18 et 21 degrés.

La préfecture des Bouches-du-Rhône rappelle les conseils de prévention :

Maintenir son logement frais (fermer fenêtres et volets la journée, les ouvrir le soir et la nuit s’il fait plus frais)

Boire régulièrement et fréquemment de l’eau sans attendre d’avoir soif ; se rafraîchir et se mouiller le corps plusieurs fois par jour

Passer si possible 2 à 3 heures par jour dans un lieu frais

Éviter de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer une activité physique ; les nourrissons et les jeunes enfants ne doivent jamais être laissés en plein soleil, même quelques minutes, particulièrement dans des véhicules fermés

L'Hexagone dans son ensemble pourrait connaitre dans les prochains jours son épisode de chaleur le plus intense de l'été et l'un des plus tardifs jamais enregistrés, selon Météo-France. Ce jeudi, 19 départements français sont déjà placés en vigilance orange : l'Allier, le Cantal, le Puy-de-Dôme, le Doubs, le Jura, la Saône-et-Loire, la Corrèze, le Gers, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Loire, la Haute-Loire, l'Ain, l'Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie.

La Première ministre Elisabeth Borne a activé une cellule interministérielle de crise qui se tiendra ce jeudi à 17h, présidée, depuis le ministère de l'Intérieur Place Beauvau, par le directeur de cabinet de la Première ministre, Jean-Denis Combrexelle. Y participeront ses homologues des principaux ministères concernés (Intérieur, Santé, Solidarités, Agriculture, Transports) ainsi que les préfets et les services des départements concernés, a précisé Matignon.