Canicule : les campeurs tentent de s'adapter face aux fortes chaleurs

Le son d'une radio, c'est le seul bruit que l'on entend au milieu des tentes et des caravanes du camping de "La Chaussée", situé à Samatan dans le Gers. Les vacanciers ont décidé de ne pas bouger. Car depuis jeudi après-midi, il fait très chaud. 45 départements ont été placés en vigilance canicule.

La radio, c'est celle de Sylvie. Elle préfère rester à l'extérieur, sous les arbres. "Dans la caravane, il fait beaucoup trop chaud. A l'intérieur, il fait la même température que dehors, parce que même avec les ventilateurs, ça brasse de l'air chaud", explique-t-elle.

Nadine a installé sa caravane à quelques mètres de celle de Sylvie. "On a un petit ventilateur. On le branche dans la journée, ça rafraîchit, et ça fait passer un peu l'air", assure la vacancière. Certains sont encore mieux équipés. "J'ai acheté une nouvelle tente : c'est 'fresh and black'. En fait la toile intérieure est noire alors que tout le reste est blanc. Ça attire beaucoup moins la chaleur et les nuits sont toujours fraîches", soutient Alexandre, un jeune homme en vacances au camping.

Silvia vient de Cordoue. Habituée à la chaleur, elle a les solutions pour se rafraîchir : "Je me mets de l'eau sur les jambes, je mets des habits légers et je reste à l'ombre, sous les arbres. "

Les températures ne devraient pas descendre en dessous de 20 degrés les prochaines nuits.