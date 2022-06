Canicule : les conseils d'un vétérinaire du Mans pour protéger vos chiens et vos chats

Le thermomètre va monter jusqu'à 40 degrés au Mans ce samedi 18 juin, une forte canicule qui frappe de plein fouet nos animaux de compagnie. La canicule peut même les rendre gravement malade. Il faut donc multiplier les précautions pour leur éviter les coups de chaleur soudains.

"Les animaux vont être plus sensibles que nous à la chaleur car leur seule manière d'éliminer la chaleur, c'est par la respiration", explique Antoine Guerinet, docteur vétérinaire à la clinique de Pontlieue au Mans. Il faut donc impérativement les abriter du soleil et de la chaleur. "Les animaux peuvent faire des coups de chaleur. La température monte trop vite, ils ne peuvent pas l'évacuer. Cela peut provoquer de fortes fatigues, des malaises et parfois même causer des comas voire la mort", explique-t-il.

Ses conseils à suivre pour protéger votre animal :