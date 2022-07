Canicule : les Deux-Sèvres en vigilance rouge à partir de ce lundi midi

Les Deux-Sèvres sont placés en vigilance rouge canicule par Météo France comme 14 autres départements de la façade atlantique à partir de ce lundi 18 juillet 2022 à midi. "L’épisode caniculaire nécessite une vigilance particulière, en raison du pic de chaleur extrême attendu pour la journée de lundi où les maximales pourront atteindre 40 voire 42 degrés", indique la préfecture des Deux-Sèvres.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les manifestations publiques interdites de midi à 21 heures en extérieur et dans les lieux non climatisés

La préfecture qui prend un arrêté interdisant la tenue de toute manifestation publique, festive ou sportive, en extérieur ou dans des établissements non climatisés recevant du public à compter du lundi 18 juillet 2022 de midi à 21h, puis les jours suivants de 9h à 21h.

Le tir des feux d’artifices de divertissement et les retraites aux flambeaux sont également interdits à compter du lundi 18 juillet 2022.

Ces interdictions s’appliquent jusqu’à la levée de la vigilance rouge canicule extrême.

"La préfète appelle tous les travailleurs à la plus grande vigilance en particulier pour les activités exercées en plein air ou dans des locaux non climatisés". Par ailleurs, la préfecture indique qu'à partir de ce lundi, "les établissements médico-sociaux, les établissements de santé et les professionnels de santé renforceront leurs actions de prévention de même que les services de soins infirmiers à domicile. Les maraudes auprès des personnes sans abris sont renforcées afin de leur apporter toute l’aide nécessaire".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A Parthenay, le FLIP fermé de midi à 21 heures ce lundi

Le Festival ludique international de Parthenay est impacté par cette alerte rouge. Le FLIP sera fermé lundi 18 juillet de midi à 21h. Des espaces seront ouverts le matin. Le village enfant place de la Mairie et le village des jeux place du Drapeau sont ouverts de 10h à 11h45. Pensez à bien se protéger du soleil et à vous hydrater régulièrement. Des points d'eau sont mis à disposition des festivaliers. En soirée, les villages Reels et le village parallèle ludique ouvriront à partir de 21h.