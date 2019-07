Canicule : les grottes d'Arcy-sur-Cure comme refuge face à la chaleur

Avec les très fortes chaleurs dans l'Yonne cette semaine, les grottes d'Arcy-sur-Cure, où il fait 12 degrés toute l'année, sont très prisées par ceux qui cherchent à rester au frais. Les visiteurs viennent par centaines pour fuir la canicule et profiter des lieux et de leur histoire.

Arcy-sur-Cure, France

Un coup de chaud frappe à nouveau l'Yonne, placée en vigilance rouge depuis mercredi. Les températures devraient dépasser les 40 degrés dans la semaine, notamment à Auxerre ou à Sens.

Havre de fraîcheur... et de savoirs

Entre ceux qui se calfeutrent chez soi ou profitent de la piscine pour se rafraîchir, d'autres vont trouver refuge sous terre, dans les grottes d'Arcy-sur-Cure, au sud du département, où il fait seulement 12 degrés toute l'année.

Un bon moyen d'allier pause fraîcheur et sortie instructive. Des visites guidées dans les grottes sont organisées toute la journée pour découvrir des formations géologiques impressionnantes, des lacs souterrains, et des peintures datant de la préhistoire qui renseignent sur les conditions de vie de nos lointains ancêtres.

Fréquentation en hausse

Les habitués et les touristes de passages se pressent dans les grottes d'Arcy-sur-Cure, site taillé sur mesure pour accueillir le public en mal de fraîcheur. La fréquentation du site fait par conséquent un bond en période de canicule. Plusieurs centaines de personnes visitent chaque jour les grottes. "En ce moment on arrive à plus de 300 personnes par jour" détaille Nadine Bonfanti, l'une des guides du site. "Donc on sent bien qu'il y a un effet canicule : les gens passent sur la départementale en voiture, ils voient marqué "grottes", donc ils pensent tout de suite "fraîcheur", et par ces chaleurs ils prennent le temps de s'arrêter".

"On sent qu'il y a un effet canicule" - Nadine Bonfanti, guide aux grottes d'Arcy-sur-Cure.

Une hausse de la fréquentation qui oblige les guides du site à s'adapter, en proposant des visites plus régulièrement, et en faisant patienter les visiteurs en attente, dans la mesure où les grottes ne peuvent accueillir qu'un nombre limité de personnes à la fois.

Malgré tout, ce pic de fréquentation reste une chance selon Nadine Bonfanti, car cela permet de faire retenir aux visiteurs la présence de ce site exceptionnel, et les faire repartir plus instruits : "c'est vrai que c'est mieux que d'aller se réfugier au rayon surgelé d'un supermarché".