Canicule : les Landes vont subir une vague de chaleur d'une dizaine de jours

Il va falloir s'armer de patience avant de voir le bout du tunnel de cette vague de chaleur extrême dans les Landes. Par exemple, il a fait 36 degrés à Mont-de-Marsan ce lundi. D'après Météo France, cet épisode va durer entre huit et dix jours a minima "avec une évolution très probable vers une canicule dans le milieu de la semaine dans la partie sud de la France", ont expliqué ses prévisionnistes lors d'un point presse ce lundi. Pour rappel, on parle de canicule pour une période de plusieurs jours où les températures ne descendent pas en dessous de 18 à 20 degrés la nuit et qu'il fait au moins 30 degrés la journée.

Contrairement à la partie nord du pays qui va souffler en milieu de semaine, une partie de la Nouvelle-Aquitaine et donc les Landes vont s'enfoncer dans une canicule : "On va vers des étés de plus en plus chauds où les 35 degrés sont la norme et où les 40 degrés commencent à l'être. Dans le contexte de changement climatique, les régions de l'arc rhodanien et la vallée de la Garonne seront encore plus soumises aux vagues de chaleur que le reste du pays", précisent-ils.

Dans le courant de la semaine, Météo France doit préciser une liste de département placés en vigilance orange canicule dont les Landes feront probablement partie.