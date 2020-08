Canicule : des parcs et jardins publics du Mans vont fermer plus tard dès ce jeudi

C'est l'une de mesures annoncées ce jeudi 6 août 2020 par la mairie du Mans face à la canicule : les parcs et jardins publics de la ville vont fermer plus tard le soir. Plusieurs établissements publics adaptent leurs horaires et conditions d'accueil, notamment les crèches.

Dès ce jeudi 6 août 2020, certains parcs et jardins publics du Mans (voir plus bas) vont fermer plus tard le soir afin de permettre aux habitants d'y trouver un peu plus de fraîcheur que chez eux. Les températures au Mans doivent atteindre 36° ce vendredi, et même 38° ce samedi, sans beaucoup baisser la nuit. Selon la mairie, il peut faire 2 à 5 degrés de moins dans les parcs et jardins.

La mairie annonce par ailleurs avoir adapté la prise en charge des plus vulnérables, à savoir les enfants, les personnes âgées et les personnes sans domicile fixe. Par exemple, les activités sportives des centres de loisirs sont annulées ou adaptées pour être remplacées par des temps calmes ou plus rafraîchissants, comme des jeux d'eau.

Un numéro vert gratuit est activé jusqu'au 15 septembre pour permettre aux personnes qui le souhaitent de se faire connaître ou d’alerter sur une situation qu’ils estiment à risque. Il est accessible du lundi au vendredi en journée au 0800 71 09 11.

Les horaires des parcs et jardins

Dès ce jeudi 6 août jusqu’à la fin du mois, les parcs et jardins suivants ferment plus tardivement :

Monod et Jardins des Plantes à 22h (au lieu de 19h50)

Ile aux Planches à 22h30 (au lieu de 19h50)

Les jeux d'eau du parc Théodore Monod sont en service. Les brumisateurs du jardin éphémère créé au square des Ursulines en centre-ville du Mans fonctionnent jusqu'à 21 heures.