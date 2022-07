Canicule : les Pyrénées-Orientales en alerte orange dès ce vendredi

On va dépasser les 40 degrés à l'ombre ce vendredi en plaine du Roussillon

Ce n'est pas vraiment une surprise : le département des Pyrénées-Orientales va basculer en alerte orage à la canicule dès ce vendredi à partir de 13 heures. Il faut dire que le thermomètre montera encore d'un cran ce vendredi pour atteindre, à l'ombre, les 41 degrés à Céret !

Selon Météo France, cet épisode de très forte chaleur devrait durer près de deux semaines dans le département. Les températures maximales sur Perpignan, la plaine du Roussillon et dans l'arrière-pays devraient osciller entre 34 et 40 degrés. Et n'espérez pas pouvoir souffler la nuit, jusqu'à la fin du mois, le thermomètre ne devrait pas descendre sous les 25 degrés !

Les températures seront évidemment un petit peu plus fraiches sur le littoral. En montagne, ça fait rêver, si les températures dépasseront régulièrement les 30 degrés, il ne fera pas plus de 17 degrés la nuit à Saillagouse et aux Angles...

Numéro vert spécial canicule

Avec les Pyrénées-Orientales, trois autres départements basculent en orange ce vendredi : le Gard, le Vaucluse et les Alpes-de-Haute-Provence. Ces départements s'ajoutent à l'Ardèche, la Drôme, la Haute-Garonne, la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne déjà en vigilance orange canicule.

Pour rappel, le gouvernement a activé un numéro vert spécial canicule : le 0.800.06.66.66.