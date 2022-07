Canicule : des records de 2019 battus de quelques centièmes en Haute-Vienne et en Corrèze

Ce lundi était annoncé comme la journée la plus chaude de l'épisode caniculaire qui touche la France depuis plusieurs jours. En Haute-Vienne et en Corrèze, le thermomètre a frôlé et parfois dépassé les 40°C, mais de gros records enregistrés par Météo France.