Canicule : les touristes viennent se rafraîchir sur la côte normande à Dieppe

Dieppe, France

Où aller se rafraîchir quand des pics à 40 degrés sont attendus un peu partout en France ? Comment éviter les affres de la canicule ? Certains touristes ont trouvé le bon filon : direction la plage de Dieppe ! Il y fera environ 26 degrés ce mardi 23 juillet.

De l'air, c'est une question de survie

Les fortes chaleurs et la canicule, certains touristes n'en peuvent plus :"On fuit la canicule, la dernière fois c'était très dur" s'amuse Christelle. Elle est venue de l'Essonne, en famille, histoire d'échapper aux températures qui s'annoncent brûlantes : "Quand vous êtes dans un immeuble, il n'y a pas d'air et il n'y a rien comme point d'eau".

Un petit tour à la plage n'est donc pas de refus pour faire trempette. C'est pareil du côté d'Audrey et Alain, originaire de l'Allier : "On a pas de vent dans le centre de la France, c'est tout de suite très très étouffant. Et on transpire beaucoup" explique Audrey. Le couple vient souvent à Dieppe et après la dernière canicule, fin juin, il était déjà là :"On est plus très jeune, on a besoin d'air et quand on vient là, on a des petits frissons. Cela fait du bien".

Luigi, sa femme et ses enfants arrivent tout droit de région parisienne mais disent au revoir à Dieppe dans quelques heures. Ils sont satisfaits de leur petite voyage sur la côte : "La canicule va être difficile mais on s'est bien refroidit et bien rafraîchit pour cette semaine".

Et sur la plage de galets, on retrouve des Alsaciens ou encore des Rémois ravis de passer la canicule loin de leur région d'origine.

26 degrés attendus à Dieppe ce mardi

Météo France annonce pour ce mardi 23 juillet, 36 degrés à Rouen, 37 à Bolbec, 38 à Evreux, les Andelys et Brionne, 37 à Vernon et Conches en Ouches. Et donc 26 degrés annoncés à Dieppe !