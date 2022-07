Canicule : lundi pourrait "être une des journées les plus chaudes jamais enregistrées en France"

La vague de chaleur s'est installée en France et va s'intensifier à partir de ce samedi. Un pic de températures est attendu pour lundi, avant qu'un rafraichissement n'arrive mardi, avec un possible épisode orageux.

La France a chaud. Des records de températures pour le mois de juillet ont été observés ce vendredi dans la partie sud-ouest du pays, notamment à Nîmes (40,3°C), Narbonne (38,7°C) et Béziers (40,4°C). Des relevés réalisés à 17h30 et qui peuvent encore augmenter d'ici la fin de la journée.

16 départements sont désormais concernés par la vigilance orange canicule en France. Météo France a ajouté vendredi cinq départements à liste : les Landes, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et le Lot. La principauté d'Andorre est également concernée.

Météo France ne prévoit pas d'accalmie rapidement. Au contraire, cette vague de chaleur va se poursuivre et même s'intensifier à partir de ce samedi.

Une hausse du thermomètre pendant le week-end

"Samedi, les températures vont commencer à remonter par l'ouest. L'après-midi, des températures entre 30°C et 33°C sont attendues dans le nord-ouest" annonce Élodie Callac, prévisionniste à Météo France. Entre le sud-ouest et la moyenne et la basse vallée du Rhône, sont prévues des températures qui vont osciller entre 36 et 39°C, et pouvant aller jusqu'à 40°C par endroit.

Dimanche, la hausse des températures va se poursuivre. Sur l'ouest et le sud, Météo France envisage des températures de 35°C ou plus, et les 40°C seront souvent atteints dans le sud-ouest.

Un pic de chaleur lundi 18 juillet

Lundi sera "certainement la journée la plus chaude de cet épisode caniculaire, avec des températures qui vont être extrêmement chaudes du sud-ouest à l'intérieur de la Bretagne" prévient Élodie Callac. Des températures entre 40 et 42°C sont prévues, avec ponctuellement des températures allant au-delà.

Cet épisode caniculaire s'annonce comme "exceptionnellement intense sur l'ensemble de l'arc atlantique" compte tenu des températures attendues, analyse la météorologue. La journée de lundi pourrait "être une des journées les plus chaudes jamais enregistrées à l'échelle de la France" ajoute-t-elle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des températures record

Le record de l’Indicateur thermique national est de 29,4°C pour les journées du 25 juillet 2019 et 5 août 2003. Cet indicateur est la température moyenne sur la France, calculée à partir de 30 stations d'observation réparties sur tout le territoire métropolitain.

Mardi, _"_un petit rafraîchissement devrait se mettre en place près de l'océan et les très fortes chaleurs se décaleront vers l'est" précise Élodie Callac. Ce rafraîchissement devrait s'accompagner par "quelques averses orageuses qui arriveront sur le nord-ouest et devrait circuler vers l'est du pays". Mais "cette échéance est encore lointaine et il est nécessaire d'affiner les prévisions" annonce la météorologue.

à lire aussi Vague de chaleur : les bons réflexes à adopter et les gestes à éviter

La 45ème vague de chaleur depuis 1947

Cet épisode de chaleur vient s'ajouter aux 44 vagues de chaleur déjà recensées par Météo France depuis 1947 et dont la majorité est survenue après 1989. Ces 35 dernières années, on a recensé trois fois plus de vagues de chaleur que les 35 années précédentes.