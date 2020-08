CARTE - Canicule : Météo France maintient 15 départements en vigilance rouge et 54 en orange

15 départements du nord de la France à l’Île-de-France sont toujours en vigilance rouge à la canicule ce lundi. Sont concernés l'Aisne, l'Essonne, l'Eure, les Hauts-de-Seine, le Nord, l'Oise, Paris, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, la Somme, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise et les Yvelines.

Météo France a déclenché cette alerte "du fait du risque de sur-mortalité dans le contexte sanitaire actuel lié à la pollution à l'ozone et au Covid, ainsi qu'en lien avec la sensibilité dans les zones fortement urbanisées".

54 autres départements sont placés en vigilance orange à la canicule. Voici la liste : Ain, Allier, Ardennes, Ariège, Aube, Aveyron, Calvados, Cantal, Charente, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Creuse, Dordogne, Doubs, Eure-et-Loir, Haute-Garonne, Haute-Loire, Gers, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Orne, Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, et Territoire de Belfort.

Entre 33 et 37 degrés ce lundi

A l'échelle du pays, "l'intensité maximale de cet épisode caniculaire a sans doute été atteinte dimanche" précise Météo France, avec des températures maximales encore très élevées, comprises entre 37 et 40 degrés, en Île-de-France notamment.

Mais la vague de chaleur se poursuit ce lundi avec des températures maximales encore élevées mais n'atteignant pas les niveaux de dimanche, "en raison de passages nuageux et parfois orageux". Ces températures affichent souvent entre 33 et 37 degrés. La chaleur reste importante sur les départements du nord et de l'est de la France, mais elle régresse très progressivement par l’ouest.

Météo France alerte également sur "l'évolution orageuse qui devient de plus en plus marquée au fil des jours". Ce lundi après-midi et en soirée, des orages ponctuellement forts voire violents sont prévus. Ils pourraient s’accompagner localement de grêle, de fortes pluies, de fortes bourrasques ainsi que de nombreuses décharges de foudre.

Baisse significative des températures jeudi

L'épisode caniculaire devrait durer jusqu'à mercredi inclus, avant une baisse significative des températures jeudi où seule la plaine d’Alsace pourrait conserver des niveaux caniculaires. Vendredi, on ne parlera plus de canicule en France, assure Météo France.