Canicule : Météo France maintient 26 départements en vigilance orange pour ce jeudi

Dans son dernier bulletin, publié ce mercredi après-midi, Météo France maintient en vigilance orange canicule 26 départements pour ce jeudi 4 août. Les fortes températures vont persister demain jeudi avant de redescendre dans le courant de la journée de vendredi.

Un pic de chaleur atteint ce mercredi

Le pic de chaleur a touché l'ensemble de l'hexagone ce mercredi avec des températures d'au moins 35 degrés sur les trois quarts du pays. Les températures vont continuer à monter ce mercredi soir pour atteindre parfois localement jusqu'à 39 degrés du sud-ouest à la vallée du Rhône indique Météo France dans son dernier bulletin.

Parmi les endroits les plus "frais" dans l'hexagone, il a fait 25 degrés à Brest, jusqu'à 26 degrés également à Biarritz et même seulement 21 degrés relevés à 16 heures à Cherbourg. En revanche, les thermomètres sont montés jusqu'à 37 degrés à Toulouse, Valence ou encore Bordeaux et jusqu'à 35 degrés en Auvergne à Clermont-Ferrand.

Un jeudi encore caniculaire

La nuit de ce mercredi 3 à ce jeudi 4 août va être chaude, avec des températures au dessus des 20 degrés dans les départements en vigilance orange. La vague de chaleur va persister et même s'étendre demain jeudi. Il fera 35 degrés sur une bonne partie du pays. Le thermomètre pourra même dépasser les 39 degrés dans une large bande du sud-ouest à la vallée du Rhône indique Météo France.

Vendredi, les températures resteront élevées en Provence et Rhône-Alpes.

La liste des départements en vigilance orange

Ain

Ardèche

Corrèze

Côte-d'Or

Drôme

Doubs

Gard

Haute-Garonne

Isère

Jura

Loire

Haute-Loire

Lot

Lot-et-Garonne

Puy-de-Dôme

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Rhône

Haute-Saône

Saône et Loire

Savoie

Haute-Savoie

Tarn

Tarne-et-Garonne

Vaucluse

Territoire de Belfort