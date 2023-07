Canicule : neuf départements du sud-est toujours en vigilance orange, plusieurs records de température battus

Il fait toujours très chaud dans le sud-est de la France. Ce jeudi, Météo France maintient sa vigilance orange canicule pour neuf départements : il s'agit des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, du Gard, de l'Hérault, du Var et du Vaucluse.

ⓘ Publicité

Les températures dépasseront les 35 degrés en moyenne et pourront atteindre jusqu'à 38 degrés, voire 40 degrés dans le Var.

À lire aussi CARTE - Découvrez les cinquante villes les plus chaudes en été en France

Plusieurs records de températures battus dans la nuit

Il a fait très chaud dans la nuit de mercredi à jeudi, notamment en Corse ou dans le Var. "La nuit n'a guère apporté de répit à Calvi (Haute-Corse) où la température n'est pas descendue sous les 29,1 degrés", alerte Météo France dans un bulletin d'information. Sur l'ensemble de la Corse, en fin de nuit, les températures étaient "souvent comprises entre 24 et 26 degrés", précise l'organisme.

Météo France a relevé plusieurs records nocturnes avec au plus frais de la nuit 26 degrés à Figari (Corse-du-Sud). Le précédent record datait de 2022 avec 25,4 degrés. 26,2 degrés ont été relevés à Fréjus (Var), alors que le dernier record remontait à 1982 (25,5 degrés). Au Luc (Var), il a fait au plus frais de la nuit 25,3 degrés, battant ainsi le record de 1947 (24,8 degrés).

À 5h30, Météo France recensait 28 degrés à Cogolin (Var), 25 degrés à Nice (Alpes-Maritimes) et à Marignane (Bouches-du-Rhône) ou encore 23 degrés à Nîmes (Gard).

Des massifs forestiers interdits d'accès et de circulation

Plusieurs massifs forestiers sont interdits d'accès et de circulation dans le Sud-Est de la France ce jeudi, y compris dans des départements qui ne sont pas placés en vigilance orange par Météo France pour les risques de feux de forêts.

En Haute-Corse, la préfecture interdit l'accès, la circulation, et le stationnement aux personnes et véhicules dès 7h ce jeudi aux massifs du Fango, de Bonifato et de la partie Ouest du Territoire de l’Agriate. Cette interdiction court au moins jusqu'au vendredi matin.

Dans les Alpes-Maritimes, l'accès aux massifs Esterel-Tanneron est interdit également ce jeudi.

Pour rappel, les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse sont en vigilance orange pour feux de forêts ce jeudi, indique Météo France. Face à ce risque très élevé d'incendie, la préfecture du Var a interdit l'accès à cinq massifs forestiers (Monts toulonnais, Corniche des Maures, Maures, Centre-Var et Esterel) et déconseille l'accès à quatre autres massifs (îles d'Hyères, Sainte-Beaume, Haut-Var et Plateau des Canjuers), rapporte France Bleu Provence. De son côté, la préfecture des Bouches-du-Rhône interdit l'accès à quatre massifs (Arbois, Côte Bleue, Étoile et Garlaban).