CARTE - Canicule : neuf départements en vigilance rouge, 53 en orange

La canicule prend de l'ampleur dans l'Hexagone. Météo France a placé ce vendredi après-midi neuf départements en vigilance rouge. Cela concerne l'Eure, Paris et petite couronne, la Seine-Maritime, les Yvelines, l'Essonne et le Val-d'Oise. Cette alerte a été déclenchée "du fait du risque de sur-mortalité dans le contexte sanitaire actuel lié à la pollution à l'ozone et au Covid, ainsi qu'en lien avec la sensibilité dans les zones fortement urbanisées", explique Météo France. L'alerte rouge canicule n'est utilisée que pour la troisième fois (dont deux à l'été 2019).

53 autres départements sont en vigilance orange, des Hauts-de-France au sud-ouest du pays, en passant par les Pays-de-Loire et le Centre-Val de Loire. Voici la liste des territoires concernés : l'Aisne, l'Allier, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l'Aveyron, le Calvados, le Cantal, la Charente, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, l'Eure-et-Loir, la Haute-Garonne, le Gers, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Seine-et-Marne, les Deux-Sèvres, la Somme, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l'Yonne et le Territoire de Belfort.

40 à 42 degrés localement, des nuits chaudes "voire tropicales"

Selon Météo France, à 15h30 locales, les températures étaient plus élevées que jeudi sur la France. "Il fait déjà plus de 35 degrés sur une grande partie du pays, fréquemment plus de 38°C du sud-ouest au val de Loire et même 40,2 degrés à Bretenoux (Lot) et 40,4 degrés à Barbezieux (Charente)", écrit l'organisme sur son site.

Mais les maximales ne sont pas encore atteintes. Ce vendredi sera la journée la plus chaude de la semaine sur une grande partie sud-ouest et ouest du pays, avec des maximales atteignant localement 40 à 42 degrés, des Pays de la Loire au Poitou-Charentes et une grande partie de l'Occitanie, approchant probablement des records par endroits.

Selon Météo France, cet épisode de forte chaleur est notamment marqué par des nuits chaudes voire tropicales.