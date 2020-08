Le Poitou est en vigilance orange canicule, les températures les plus chaudes sont attendues vendredi 7 août. Les villes de Niort et Poitiers déclenchent leur cellule de crise pour cette période de très fortes chaleurs.

Canicule : Niort et Poitiers déclenchent leur cellule de crise

Le Poitou n'échappe pas à la vague de chaleur qui inonde une bonne partie de la France. La Vienne et les deux-Sèvres font partie des 53 départements classé en vigilance orange canicule vendredi 7 août, journée la plus chaude de la période. Niort et Poitiers ont activé leur cellule de crise.

Appel aux personnes fragiles

Dans les deux villes, la cellule de crise consiste d'abord à contacter les personnes recensées comme fragiles (personnes âgées notamment). Ces appels permettent de vérifier que les personnes inscrites vont bien, et de leur rappeler les bons gestes en cas de canicule : boire de l'eau, manger en quantité suffisante, fermer les volets en journée... 1.700 personnes sont recensées à Niort. A Poitiers, 327 sont contactées quotidiennement. En cas de non-réponse, des visites sont organisées à domicile par les agents et les CCAS, afin de prévenir, si besoin, les secours.

La ville de Niort ouvre également des accueils de jour pour les sans-abris :

à la Croix Rouge, 6 bis rue Rochette, du lundi au vendredi de 9h à 21h, samedi 8 août de 12h à 21h, dimanche 9 août de 12h à 16h

à l’association l’Escale/La Colline, 105 avenue Saint-Jean d’Angély, du lundi au vendredi de 9h à 17h, samedi 8 août et dimanche 9 août de 9h à 12h

Horaire des piscines aménagées

Pour aider les habitants à un peu mieux supporter la chaleur, ou au moins tenter de se rafraîchir, les deux villes ont décidé d'ouvrir les piscine municipales plus tard, souvent jusqu'à 20h ou 21h.

Grand Poitiers adapte les horaires des piscines municipales à la période de canicule. - Grand Poitiers

Les nouveaux horaires des piscines de Niort sont consultables sur le site de Niort agglo.

Les parcs municipaux de Poitiers sont aussi ouverts plus tard : Blossac, le jardin Simone Veil, le Parc floral et le Jardin des plantes accueillent désormais du public jusqu'à 23h30. La ville de Niort, de son côté, a mis en ligne une cartographie des îlots de fraîcheur où il est possible de chercher un peu d'air dans la ville.