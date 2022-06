Canicule : Niort et Poitiers élargissent les horaires d'ouverture de piscines

Avec les températures caniculaires, des piscines de Niort agglo et Grand Poitiers voient leurs horaires élargis.

En raison de l'épisode de canicule, les horaires de certaines piscines sont étendues. C'est à le cas pour la piscine Pré Leroy à Niort qui ferme ce jeudi 16 juin à 20 heures, ce vendredi 17 juin à 21 heures et ce samedi 18 juin à 20 heures. Extension des horaires aussi au centre aquatique des Fraignes à Chauray qui lui ferme à 21h15 ce vendredi 17 juin et 19 heures ce samedi 18 juin.

Grand Poitiers élargit ses horaires jusqu'au 30 juin

Grand-Poitiers a également décidé d'étendre les horaires d'ouverture de ses piscines pour permettre aux habitants de se rafraîchir et ce jusqu'au 30 juin. Vous pourrez vous baigner de 10 heures à 17 heures du lundi au vendredi (avec une courte coupure entre 12 heures et 13 heures). Samedi, horaires classiques. Dimanche, le bassin extérieur de la Ganterie et la piscine de la Blaiserie seront exceptionnellement ouvert l'après-midi.

