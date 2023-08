Canicule : nos conseils pour mieux dormir

La nuit dernière a été chaude à Menton, dans les Alpes-Maritimes. "Le mercure n'est pas descendu sous les 30 degrés", indique Météo France dans son bulletin d'information publié ce mardi, qui maintient quatre départements en vigilance rouge à la canicule , 49 autres en orange. Plusieurs records de températures sont même tombés entre lundi soir et ce mardi matin. Météo France a relevé 28,6 degrés à Nice, un record absolu établi jusqu'ici en août 2015. Au plus frais de la nuit, il a fait 27,4 degrés à L'île-du-Levant dans le Var ou encore 23 degrés à Toulouse en Haute-Garonne. Compliqué dans ces conditions de trouver le sommeil et de ne pas se retourner sans cesse dans son lit.

Pour y parvenir, voici quelques conseils à appliquer facilement.

Premier objectif : il faut refroidir votre intérieur, et donc la chambre à coucher. En journée, on se calfeutre : on ferme les fenêtres, on baisse les stores. On les entrouvre seulement en soirée, uniquement si vous sentez que l'air extérieur est plus frais.

Douche tiède et écrans éteints

Si vous optez pour une climatisation, il faut limiter la pollution sensorielle et les signaux lumineux pour ne pas parasiter le sommeil quand il arrive enfin. Petite astuce : vous pouvez aussi poser un linge humide devant votre ventilateur afin de rafraîchir un peu plus l'air.

Ensuite, avant d'aller vous coucher : filez à la douche. Mais celle-ci doit être tiède. Le froid est mauvais pour les vaisseaux sanguins, cela risque de provoquer une vasoconstriction cutanée. En clair, cela bloque le processus de refroidissement du corps. Vous pouvez répéter plusieurs fois l'opération dans la soirée pour rafraichir et humidifier votre corps. Pour les vêtements, on oublie le pyjama en matière synthétique et on s'oriente davantage vers les textiles en coton. Cette matière limite la transpiration.

Enfin, le corps ayant déjà du mal à baisser en température il faut éviter de la stimuler. Privilégier les repas légers et troquer les écrans d'ordinateur et de télévision par un bon livre.