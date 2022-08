Canicule et orages : onze départements en alerte orange, nouvelle hausse des températures la semaine prochaine

Onze départements sont toujours en alerte orange pour canicule et /ou risque d'orages ce vendredi 5 août. L'Isère, la Drôme et l'Ardèche sont concernés par les deux vigilances. La Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain, le Rhône, le Vaucluse et le Gard sont en alerte orange canicule et la Loire et la Haute-Loire en vigilance orange orages.

Les orages prévus ce vendredi soir sur cinq départements pourront être localement forts, accompagnés de grêle, d'intenses précipitations et de rafales de vent allant jusqu'à 80km/h. Le retour au calme est prévu dans la nuit. Ailleurs, les maximales sont en baisse, comprises entre 30°C et 33°C du Sud-Ouest au Nord-Est. Elles sont inférieures à 30°C sur une petite moitié nord-ouest du pays.

Nouvelle hausse des températures à partir de dimanche

Une nouvelle hause des températures est prévue pour dimanche. Météo France prévoit33 °C à 35 °C sur le Sud-Ouest , tandis que les températures resteront stationnaires ou seront en légère baisse sur les régions méditerranéennes.

Lundi, la hausse des températures se poursuivra et gagnera la moitié nord. Le mercure atteindra 35 °C à 37 °C du Sud-Ouest au Sud-Est, et 30 °C à 34 °C plus au nord, excepté sur un petit quart nord-ouest qui reste sous la barre des 30 °C. Des températures maximales entre 32 °C et 36 °C pourraient très probablement se maintenir durablement sur une grande partie du pays. Ces nouvelles fortes chaleurs devraient continuer à aggraver la sécheresse, déjà historique, des sols.