Canicule : pluie de records de températures dans les deux Charentes

Ce samedi 18 juin, pic de cet épisode caniculaire précoce, le thermomètre a parfois dépassé les 40 degrés en Charente et Charente-Maritime. Avec même des records absolus battus, comme à Rochefort, 40,6 degrés relevés. Ce dimanche, plus aucun département n'est en vigilance rouge.

On respire un peu mieux ce dimanche matin dans les deux Charentes. Comme si cette soupape de fortes chaleurs avait été retirée de nos départements. Nous venons de vivre l'un des pires épisodes caniculaires précoces en ce mois de juin. Jeudi, vendredi, samedi, les thermomètres se sont affolés, dépassant localement les 40 degrés. Charente et Charente-Maritime ont même été placées en vigilance rouge canicule. Ce qui n'est plus le cas ce dimanche.

Plus de 40 degrés à Rochefort et Marans

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Samedi 18 juin, pire journée de cette canicule, il a fait 40,6 degrés à Rochefort, 40,5 à Marans, deux records absolus. La dernière fois qu'il avait fait presque aussi chaud à Rochefort, c'était en 2003, 40,1 degrés. A Marans, le précédent record remonte également à 2003, 39,6 degrés alors relevés.

38 degrés sur l'île d'Oléron

Il a globalement fait chaud dans tout le territoire, presque 30 degrés à La Rochelle dès 10h du matin. Sur les îles aussi, on a relevé ce samedi 38 degrés sur l'île d'Oléron, sur la commune du Château, là aussi un record, pour un mois de juin. Autre record mensuel à Cognac, il a fait 40 degrés ce 18 juin.

Ces températures, on les pressentait, et dès vendredi, le thermomètre a donné une idée. A Saintes cette fois, 40 degrés relevés dans l'après-midi, faisant tomber le précédent record de... 1950 ! Il avait alors fait 39,1 degrés.

Aller à la plage dès 9h du matin avant de se cloîtrer

Pendant trois jours, les habitants ont dû faire avec, s'acclimater de cette situation, sans mauvais jeu de mots. Ainsi, certains ont par exemple mis le réveil pour faire trempette à La Rochelle, plage de la Concurrence, avant de passer le reste de la journée enfermé, à attendre que le thermomètre ne baisse.

Reportage matinal plage de La Concurrence à La Rochelle, sous déjà presque 30 degrés Copier

Sur les réseaux sociaux, certains internautes n'ont pas manqué d'humour...

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce dimanche 19 juin, les températures se rapprochent de nouveau des normales de saison. Attention même aux orages, la Charente-Maritime est en vigilance jaune entre 16h et 2h demain matin. La Charente est même en vigilance orange toute la nuit.