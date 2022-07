Canicule : le record de température battu à Brest avec 38,6°C

Du jamais vu depuis le début des relevés de températures en France. Un peu partout dans le pays, les records vont tomber ce lundi, au pic de l'épisode de canicule. Météo France avait prévenu, ce lundi devrait être l'une des journées les plus chaudes jamais enregistrées en France, notamment dans l'Ouest et le Sud-Ouest. Une chose est sûre, les températures maximales seront partout supérieures à 30°C, et comprises entre 38°C et 40°C dans une bonne partie du pays. Des températures toujours relevées "sous abri", comprenez à l'ombre.

Pluie de records en Bretagne

Le premier record est tombé à la mi-journée, à Brest, en Bretagne, où le thermomètre est déjà monté à 38,6°C annonce Météo France à France Bleu Breizh Izel. Le record de 1949 est ainsi battu. Il avait fait 35,2°C le 12 juillet cette année là. Et le thermomètre va continuer à grimper, préviennent les prévisionnistes. Ce record a été enregistré à la station météorologique de Brest-Guipavas, dans le Finistère, département placé en vigilance rouge canicule.

Et ces records s'enchainent. Les thermomètres sont aussi montés jusqu'à 36,2 à Lanvéoc, jusqu'à 37,7 à Sibiril. A Camaret-sur-Mer, dans la presqu'île de Crozon, la température a atteint 35,3°C, le précédent record datait de 2003, avec 33,4°C. A Ouessant, les 30°C ont été atteints. C'était "l'ultime lieu à basse altitude à ne jamais avoir observé de température supérieure à 30°C sous abri", souligne un prévisionniste de Météo France, Gaëtan Heymes. 29,3°C avaient été relevés en août 2003.

Plus au Sud, sur la côte Atlantique, record absolu battu aussi à Nantes avec 40.5°C relevés à 15 heures indique France Bleu Loire Océan.

Les températures minimales aussi s'envolent

"Dans certaines zones du Sud-Ouest, ce sera une apocalypse de chaleur", prévoyait même Météo France, avec des pics à 44°C par endroits, suivie d'une "nuit torride". Dans les Landes par exemple, "la forêt landaise sera au-dessus des 42°C" même si, officiellement, il faudra attendre 20h pour confirmer ces potentiels records, prévient encore l'institut météorologique.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dès ce lundi matin, les températures minimales se sont envolées, relève Météo France. Avec 27,7 degrés à Nice notamment, le record de 26,6°C battu en juillet 2019 est dépassé.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix