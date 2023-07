Canicule : près de 25 degrés recensés à Chambéry cette nuit

Météo France a relevé cette nuit 24,8 degrés à Chambéry (Savoie), alors qu'une vague de chaleur s'abat actuellement sur le quart sud-est de la France . Le précédent record nocturne à Chambéry était de 22,7 degrés en 2010. L'organisme a également recensé 22,5 degrés dans la nuit à Grenoble (Isère), où le précédent record remonte à 1983 (21,8 degrés).

ⓘ Publicité

36 degrés à Avrieux mardi

Sur la journée de mardi, de nouveaux records ont été battus en Savoie, à plus de 1.000 mètres d'altitude : près de la frontière avec l'Italie, il a fait 36 degrés à Avrieux, soit 0,5 degrés de plus que la semaine dernière, c'était le précédent record. Plus de 32 degrés ont été relevés à la station de Saint-Martin-de-Belleville, toujours en Savoie, 32,4 exactement, faisant tomber le précédent record de 2015 (32,3 degrés).