Canicule : quatorze départements placés en vigilance orange dès vendredi midi

La vigilance canicule fait son retour en France. Alors que les températures tutoient les 35 degrés sur une large partie de la France en plein mois de septembre, les huit départements d'Ile-de-France et les six départements de la région Centre-Val de Loire sont placés en vigilance orange dès ce vendredi midi, annonce Météo France ce jeudi.

Au total, 14 départements sont donc concernés par cette vigilance orange : Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Indre-et-Loire, Cher, Eure-et-Loir, Indre, Loiret et Loir-et-Cher. Selon Météo France, il s'agit de la "première vigilance orange pour le phénomène canicule, au-delà de la saison estivale, depuis sa mise en place en 2004".

À quoi faut-il s'attendre ?

Pour ces 14 départements, "les fortes chaleurs persistent en journée depuis le début de la semaine et les températures nocturnes augmentent au cours des prochains jours", indique Météo France. "Sur les bords de Loire, les températures sont [jeudi après-midi] voisines de 35 degrés", poursuit l'organisme. Les prochains jours, les températures minimales et maximales seront en hausse, note également Météo France. Les minimales seront souvent comprises entre 18 et 20 degrés, les maximales entre 34 et 36 degrés avec des pointes à 37 degrés en Centre-Val de Loire.