Canicule : quelques conseils pour limiter la surchauffe sur la route des vacances

Si vous partez ou rentrez de vacances ce week-end, en particulier dans le Sud de la France, les Alpes et le Jura, adaptez votre conduite aux conditions climatiques. 19 départements sont placés en vigilance orange canicule par Météo France, du Gers jusqu'au Doubs. Des pointes à 38 degrés sont attendues dans les régions Sud, Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées.

ⓘ Publicité

Dans le même temps, Bison Futé voit rouge sur le quart sud-est dans le sens des retours ce vendredi, et rouge partout en France samedi . Vous pourriez vous retrouver dans les embouteillages, et dans votre véhicule, de longues heures.

S'asperger le visage et les avant-bras

Le ministère de la Santé attire l'attention des conducteurs, en ce week-end estival caniculaire, et délivre quelques conseils pour limiter la surchauffe.

Tout d'abord, remplir la boîte à gants, les vide-poches et le coffre de bouteilles d'eau. Buvez régulièrement, et aspergez-vous aussi plusieurs fois, si possible avec un brumisateur, le visage et les avant-bras, parties du corps les plus exposées au soleil quand on se trouve en voiture.

Portez aussi des vêtements amples, légers, et de couleur claire. Le blanc réfléchit la chaleur.

Mettez la climatisation, ou entrouvrez les vitres. L'air extérieur paraît chaud, mais il vaut mieux aérer plutôt que de s'enfermer dans l'habitacle.

Accrochez des pare-soleils aux vitres, si possible. Cela permet de réduire la température dans la voiture.

Si vous pouvez partir tôt le matin, ou tard le soir, vous éviterez les heures les plus chaudes, et les plus embouteillées.

Enfin, arrêtez-vous souvent, en vous garant à l'ombre sur les aires d'autoroute.

Une plateforme nationale d'information, Canicule Info Service , est joignable au 0800 06 66 66, dès ce vendredi, entre 9 heures et 19 heures.