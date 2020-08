Canicule : 40,4 °C à Argentat, records de chaleur frôlés mais pas battus en Limousin

Comme prévu par Météo France, le Limousin a été l'une des régions les plus chaudes de France ce vendredi. Pas de records battus mais ils ont été frôlés : 40 °C à Brive, 40,4 °C à Argentat et 39 °C à Limoges. Les prochains jours s'annoncent encore très chauds et les nuits très douces.

Le thermomètre a atteint des sommets ce vendredi en Limousin, l'une des régions les plus chaudes de France au coeur de la canicule. Et s'il n'a pas atteint les records de 2003 et de 2019, le mercure a frôlé les plafonds.

Au coeur de l'après-midi, il a fait précisément 40,1 °C à Brive et, record limousin du jour, 40,4 °C à Argentat. On est seulement à quelques dixièmes des records de températures en Corrèze. Même chose en Haute-Vienne où la température maxi relevée ce vendredi par Météo France était de 39 °C à Limoges-centre.

La vigilance orange est maintenue sur le Limousin

Dans les prochains jours, il fera un tout petit moins chaud. Mais avec seulement 2 à 3 degrés de moins, les températures resteront particulièrement élevées en journée. Et surtout, les prochaines des nuits seront très - voire trop - douces : entre 18 et 23 degrés, pas de quoi se rafraîchir beaucoup. Météo France maintient les départements de la Haute-Vienne et de la Corrèze en vigilance orange.

En ville notamment, les températures mettent beaucoup de temps à descendre à cause du bitume et des bâtiments surchauffés par le soleil et les premières parties de nuits restent ainsi très chaudes. Mais à l'inverse, Argentat ville la plus chaude le jour sera la ville la plus fraîche sous les étoiles : autour de 15 degrés dans les nuits qui viennent.

Dans la fournaise de Brive

A Brive la chaleur a largement vidé les rues. A l'image de la rue Toulzac. L'artère commerçante la plus animée de la ville d'ordinaire était là comme endormie. Il y avait tout de même quelques promeneurs, surtout des touristes, et de rares adeptes du shopping. "On profite des clims dans les boutiques" lance Marion en riant. Mais même climatisée la boutique de prêt-à-porter d'Alexandra reste vide. "Depuis 14h j'ai vu une cliente" explique-t-elle à 16h en ajoutant "Ce sera peut-être pas la seule mais je ne risque pas d'en voir beaucoup". Il est cependant un magasin qui tire son épingle du jeu. Lucas tient le glacier Valentin. Il ne désemplit pas. "Même en ces fortes chaleurs ça marche vraiment bien". Un contraste saisissant avec le manège juste en face. Il ne tourne quasiment jamais, "une fois par heure" précise tristement Christine qui en tient les manettes. Et quand il tourne il n'y a guère qu'un ou deux gosses dessus.