Alerte rouge canicule : salles climatisées, piscines gratuites, la mobilisation des mairies en Drôme Ardèche

Chaque commune doit avoir un volet "canicule" dans son plan de sauvegarde établi afin de gérer les crises. En activant la vigilance rouge pour nos deux départements le ministre de la santé et Santé publique France imposent donc aux maires de toutes les communes de Drôme et d'Ardèche de mettre en place leurs différentes actions prévues.

ⓘ Publicité

À lire aussi Canicule : quatre départements passent en vigilance rouge ce mardi, 49 en orange

Salles climatisées à disposition

Afin d'aider les organismes à se rafraichir, des salles climatisées peuvent être mises à disposition des personnes âgées, fragiles ou même de l'ensemble de la population. C'est le cas à Valence ou la mairie a prévu d'ouvrir au grand public deux lieux climatisés. La MPT (Maison Pour Tous) du quartier du Polygone avenue de l'Yser, mais aussi une salle de la cité des ainés, 33 rue Branly dans le quartier de Châteauvert de 11h à 18h.

Autre salle ouverte mais seulement pour les seniors, le foyer restaurant de la villa Boréa à Romans-sur-Isère ouvert de 10h à 17h. À Montélimar depuis le week-end dernier déjà, le musée de la porte Saint-Martin (climatisé) est gratuit. À Beaumont-les-Valence c'est le hall de la mairie équipé d'un climatiseur qui est ouvert au public de 14h30 à 17h, des boissons fraiches sont également à disposition pour s'hydrater. Salle climatisée ouverte par la commune aussi, à Saint-Vallier. Et à Marsanne, c'est la nouvelle salle Jean Moulin, pas encore inaugurée mais déjà ouverte au public pour venir s'y rafraichir grâce a sa climatisation.

Piscines gratuites ou à tarif réduit

Autre solution à disposition des mairies pour se rafraichir, les piscines! A Beauchastel (Ardèche) tout comme dans l'agglo Porte de DrômArdèche (Saint-Vallier/Sarras) elles sont gratuites pour les moins de 4 ans et à deux ou trois euros pour les autres. A Saint-Péray et Guilherand-Granges, là c'est carrément la gratuité pour tous dans les bassins intercommunaux. A Valence le plateau aqualudique situé au parc Jean Perdrix permet aux enfants de moins de 12 ans de venir se rafraîchir avec des jets d’eau et des effets aquatiques et les piscines de l’Agglomération (dont Jean Pommier) seront au tarif préférentiel de 1 € pour les moins de 16 ans et 2 euros pour les adultes.

Veilles téléphoniques

Des communes ont également activé leurs veilles téléphoniques à savoir : les appels aux personnes âgées vulnérables ou isolées qui se sont inscrites sur les registres dédiés. C'est le cas à Valence, Romans, Bourg-lès-Valence, Saint-Vallier, Marsanne ou encore Chabeuil.

À noter que la Mairie de Bourg-lès-Valence a également adapté les horaires des agents municipaux.

Enfin à Valence, la mairie précise que chaque citoyen est invité à signaler par téléphone toutes les personnes en difficulté ou isolées auprès du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) en composant le 04 75 79 21 50.